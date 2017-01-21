القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مواقع وجبال في نهم وتعلن عن مقتل 16 حوثياً

استعادت القوات الحكومية سيطرتها اليوم السبت على عدد من الجبال في مديرية نهم (شمال شرق صنعاء)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.

وقال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الشندقي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية والمقاومة سيطرت على جبال منطقتي ضبوعة والحرشفة.

وأوضح بان المنطقتين أصبحتا تحت السيطرة النيرانية للقوات الحكومية.

وأضاف إن 16 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح سقطوا قتلى في المعارك، وأُصيب آخرين، فضلاً عن أسر القوات الحكومية لسبعة من مسلحي الجماعة.

وقال الشندقي إن المعارك ما تزال مستمرة.