قُتل3 أشخاص يشتبه بانتمائهما لتنظيم «أنصار الشريعة»، الفرع المحلي لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار اليوم السبت، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة جوية استهدفت 3 أشخاص يشتبه بانتمائهما للقاعدة، في منطقة الفرعة بمديرية الصومعة.

ولم يتسن للمصدر التحقق من هويات القتلى في حينه ، نظراً لاستمرار الطيران بالتحليق في سماء المنطقة.

وحصل "المصدر أونلاين" في وقت لاحق على اسماء الثلاثة القتلى, في الغارة التي استهدفتهم في منطقة الفرعة بمديرية الصومعة مساء السبت وهم :

- ميثاق العدني

- جراح الصنعاني

- عمارالحدي

وكان الطيران الأمريكي قد استهدف مساء أمس الجمعة، أحد عناصر التنظيم في المنطقة ذاتها.