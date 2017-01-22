حملة أمنية تنتشر في مدينة تعز وتقر حظر تجوال الدراجات النارية ليلاً

أقرت الحملة الأمنية في محافظة تعز يوم السبت، حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض الأمن والإستقرار بالمدينة التي يعيش سكانها ويلات الإنفلات الأمني.

وترأس نائب مدير عام شرطة تعز العقيد محمد عبدالله المحمودي و مدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري اجتماعا ضم أعضاء الحملة الأمنية من ممثلي الألوية العسكرية، لتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية ضد الاختلالات.

وأقر الاجتماع بالانتشار الأمني في المدينة ابتداء من مساء السبت، ونشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة و حظر تجوال الدراجات النارية ابتداء من الساعة السابعة مساءا وحتى السابعة صباحاً.

يأتي إنتشار القوات الامنية في مدينة تعز بعد يوم من اغتيال أربعة من أفراد القوات المسلحة والشرطة في المدينة برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية.