مقتل 6 حوثيين بغارة جوية شنتها مقاتلة للتحالف استهدفت عربة في بيحان غرب شبوة

أعلنت القوات الحكومية اليوم الأحد، مقتل 6 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في بيحان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غارة جوية استهدفت عربة (طقم) للحوثيين في منطقة شعب حفر غرب مدينة بيحان.

وأضاف إن الحادث أدى إلى مقتل ستة مسلحين على الأقل، كانوا على متن العربة.

وتعد منطقة شعب حفر نقطة لتجمع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح القادمين من محافظة البيضاء (وسط اليمن)، ومن ثم يتم توزيعهم في مواقعهم بمديرية بيحان، التي تشهد معارك بين مسلحي الجماعة والقوات الحكومية.