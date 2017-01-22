المتحدث باسم المقاومة في الضالع يطالب الحكومة بدمج المقاومين في القوات الحكومية

طالب المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في قعطبة بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) أحمد الضحياني اليوم الأحد، السلطات الحكومية بدمج أفراد المقاومة الشعبية في صفوف القوات الحكومية.

وحذر الضحياني في تصريحات لـ«المصدر أونلاين»، من أي «استثناء أو استبعاد لأي فرد في المقاومة الشعبية قاوم الانقلاب أو شارك في عملية التحرير أو مرابط بالجبهات».

وأشار إلى أن المقاومة الشعبية والقوات الحكومية، قدمت أكثر من 170شهيداً وأكثر من 680جريحاً، خلال 16 شهراً من المعارك ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.

وأضاف «رجال المقاومة يقفون سداً منيعاً ويشكلون سياجاً أمنياً قوياً، ليس للضالع فقط بل لإقليم عدن».

وكان العشرات من عناصر المقاومة الشعبية في منطقة قعطبة، احتجوا أمس السبت، على إسقاط أسماءهم من كشوفات الترقيم التي تُمهد لالتحاقهم بالقوات الحكومية.

وأغلق المحتجون الطريق العام في قعطبة وأشعلوا إطارات السيارات.