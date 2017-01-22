شبوة.. مسلحون يسطون على أموال بحوزة موظف بنكي وسط مدينة عتق

أقدم مسلحون مجهولون صباح الأحد على نهب 12 مليون ريال يمني بالسطو على أموال كانت بحوزة موظف في أحد البنوك الأهلية في أحد شوارع مدينة عتق جنوبي شرق اليمن.

وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن مسلحين اعترضوا سيارة موظف في البنك الأهلي اليمني وأوقفوها في الشارع العام وسط مدينة عتق محافظة شبوة ونهبوا مبلغ ١٢ مليون ريال يمني كانت معه على متن السيارة.



وقال المصدر إن المسلحين هددوا الموظف في البنك الاهلي اليمني خليل السحم بن محفوظ قبيل صلاة الظهر في وسط المدينة ونهبوا سيارته و الاموال التي كانت بداخلها.

وذكر المصدر أن المسلحين ركنوا سيارة الموظف في احد أحياء المدينة بعد أن نهبوا كل مافيها من أموال.

