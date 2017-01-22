مقتل 3 نساء في قصف مدفعي للحوثيين استهدف حافلة نقل شرق محافظة إب

قال سكان محليون في مديرية بعدان شرق محافظة إب (وسط اليمن)، اليوم السبت، إن مسلحين حوثيين في المنطقة قصفوا بقذيفة مدفعية حافلة نقل، وأدى ذلك إلى مقتل 3 نساء.

وأضاف السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن النساء لقين حتفهن على الفور، فيما أُصيب آخرين، بعد ان سقطت قذيفة مدفعية على الحافلة في قرية ذو الرخام.

وأشاروا إلى أن مصدر القذيفة كانت موقع للحوثيين في تلة قطني العذارب.

وكان الحوثيون قد قصفوا حافلة نقل تتبع شركة راحة في منطقة مريس شمال الضالع (جنوب) الأسبوع الماضي، وأدى ذلك إلى مقتل أربعة أشخاص.

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