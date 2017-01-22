مقاتلات التحالف تشن 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية نهم شمال شرق صنعاء

قال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت اليوم الأحد، غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم (شمال شرق العاصمة صنعاء).

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن 6 غارات متتالية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين وقوات صالح في وادي ضبوعة، بمديرية نهم.

وأشار إلى أن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في القصف.

وتشهد مديرية نهم معاركاً عنيفة منذ أيام بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين المسنودين بالقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى.