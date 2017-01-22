مصدر: القوات الحكومية تسيطر على قاعدة الدفاع الجوي جنوب شرق المخا

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الأحد، على قاعدة عسكرية جنوب شرق مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية اقتحمت قاعدة الدفاع الجوي قرب جبل النار، وسيطرت عليه قبل ساعات.

وأشار إلى أن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في عملية الاقتحام.

وقال إن «القوات المسلحة اليمنية تطبق الحصار الآن على مواقع المليشيات الانقلابية قرب ميناء المخا، والمليشيات تقصف بصواريخ الكاتيوشا في منطقة واحجة شمال ذوباب».