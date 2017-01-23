معارك عنيفة شمال الضالع بين القوات الحكومية والإنقلابيين وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين

افراد من الجيش الوطني في مريس الضالع / تصوير : معاذ الجلال

دارت معارك عنيفة نهار الأحد بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، في جبهة "حمك"، شمال محافظة الضالع.

وذكر مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين» أن مسلحي المقاومة الشعبية والقوات الحكومية تمكنوا من تحرير مواقع "المكسرة - الحالمي -الطويلة" بالقرب من نقيل الخشبة التابع لمنطقة حمك .

وأضاف بأن حوالي اثني عشر مسلحاً من عناصر مليشيات الحوثيين وقوات صالح قتلوا في المواجهات، فيما جرح ثمانية عشر آخرين.

وأكد مقتل أربعة من افراد القوات الحكومية والمقاومة وجرح خمسة آخرين.

وبحسب المصدر فإن المعارك بين الطرفين خفت وتيرتها في وقت متأخر من مساء الاحد، فيما يواصل الحوثيون وقوات صالح قصف بعض القرى والتجمعات السكنية المجاورة لمنطقة حمك بالاسلحة الثقيلة.