صحفي في حضرموت يقول إن مسلحين حاولوا اغتياله ويتهم السلطات بمعاقبته

قال الصحفي صبري سالمين بن مخاشن إنه تعرض هو وأسرته لفصول من الرعب، حين اقتحم مسلحون منزله في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، فجر الخميس الماضي.

وذكر في بلاغ أصدره سالمين من سجنه - تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه - إن المسلحين هاجموا منزله عند الرابعة فجراً، وحاولوا تصفيته أمام أطفاله.

وأضاف «تعرضنا لهجوم من عدد من المسلحين، يعملوا لدى جهات نافذة بالسلطة وتجمعني بهم علاقة قبلية...صحيت وبناتي وزوجتي في حالة رعب شديدة، وأُصيبت ابنتي عهد (8 أعوام) المصابة بمرض السكري، بغيبوبة».

وتابع «اتصلت للشرطة طالباً التدخل رغم أن منزلي لا يبعد عشرين متراً عن مركز الشرطة».

وأشار إلى أن المسلحين كانوا يصرخون عليه، ويطالبونه بمغادرة المنزل، وحتى الساعة السابعة استخدم سلاحه الشخصي وأطلق النار في الهواء، ثم على السيارة التابعة للمسلحين.

وقال سالمين في بلاغه «بعدها حضر الأمن وقام باعتقالهم، وطالبوني بالحضور وأودعوني السجن دون التحقيق في القضية أو أخذ إفادات الشهود».

وأضاف «ما تعرضت له من تعسف وانتهاك صارخ وتقيد لحرياتي وايداعي السجن، يكشف أن جهات في السلطة والأمن استغلوا الحادثة لتصفية حساباتها معي نتيجة بعض كتاباتي النقدية والكاشفة للفساد والعبث والانتهاكات الخطيرة وكان آخرها كتاباتي عما يجري في سجون الأمن من جرائم ضد الانسانية والبشرية».