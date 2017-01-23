مصادر: «ولد الشيخ» يرفض لقاء أي مسؤول في حكومة الانقلابيين بالعاصمة صنعاء

قالت مصادر يمنية اليوم الاثنين، إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رفض لقاء أي مسؤول في حكومة الانقلابيين بالعاصمة صنعاء، بعد يوم من وصوله المدينة.

وأوضحت المصادر إن ولد الشيخ رفض الالتقاء بمسؤولين من الحكومة التي شكلها الحوثيون وحلفاؤهم، باعتبارها حكومة تشكلت بخطوة أحادية الجانب، وخارج مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، الاثنين، لقاء مع الوفد المفاوض الذي يمثل الحوثيين وحزب صالح، حيث سيتسلم مقترحات بإعادة تفعيل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على الهدنة، واستئناف مشاورات الوصول إلى حل سلمي في البلاد.

ووصل ولد الشيخ إلى صنعاء بعد أيام من زيارة عدن ومقابلة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إفادة إلى مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في اليمن، ونتائج جولته في المنطقة منذ أسبوعين، والتي شملت السعودية وقطر وعُمان ومصر والأردن.