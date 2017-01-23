القوات الحكومية تحاصر الحوثيين وسط المخا ومعارك تمشيط المناطق المحررة مستمرة

قال مصدر عسكري اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تفرض حصاراً على مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح وسط وشمال مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (جنوب غرب اليمن).

وأفاد المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية كانت قد أحرزت تقدماً كبيراً عند ساعات الصباح ووصلت إلى مثلث المدينة وسيطرت على المنطقة الجنوبية والشرقية للمدينة.

وأوضح «نحن الآن نسيطر على الجهة الشرقية والجنوبية للمدينة، وانسحب الحوثيون إلى وسط المدنية بين منازل المدنيين والأحياء السكنية».

وأشار إلى أن الأشجار الكثيفة والمحيطة ببعض مناطق المدينة صعّبت من التقدم نحو الأحياء السكنية.

وقال المصدر إن مؤشرات الخطة العسكرية تتمثل في الضغط على المسلحين الحوثيين وقوات صالح، وإجبارهم على الانسحاب من المدينة بأقل الخسائر في صفوف المدنيين».

لكنه أشار إلى أن خطة اقتحام المدينة ما تزال قائمة.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين انسحبوا من ميناء المدينة وخزانات النفط، لكن القوات الحكومية لم تتقدم في تلك المنطقة، بسبب أنها منطقة مكشوفة، وتتعرض للقصف من قِبل الحوثيين الذين تراجعوا لوسط المدينة.

وقال «الألغام كانت هي العائق الأكبر في عملية التقدم، ولك أن تتخيّل أن بين كل منطقة متر ومتر يوجد لغم أرضي».

وتابع لـ«المصدر أونلاين»، اليوم حققنا مكاسب عسكرية وسيطرنا على معسكر الدفاع الجوي ومنطقة المحجر، والمنفذ الشرقي، وباتت المدينة في حكم الساقطة عسكرياً.

وأردف «تدور معارك خلال هذه اللحظات في المنطقة الشرقية والجنوبية، والقوات الحكومية والمقاومة تمشط الآن المواقع التي سيطرنا عليها، خلال الساعات الماضية».

وأشار المصدر العسكري إلى أن العشرات من المسلحين الحوثيين وقوات صالح سقطوا قتلى وجرحى، خلال المعارك والغارات التي شنتها مقاتلات وبوارج التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال بأن المقاتلات الحربية كثفت من عملياتها الجوية وشنت عدد كبير من الغارات الجوية على مواقع في المدينة.

ولفت المصدر العسكري إلى أن القوات الحكومية أجلت عملية اقتحام المدينة إلى يوم غد، مطالباً السكان المدنيين بالبقاء في منازلهم ودعم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.