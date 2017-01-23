القوات الحكومية تعلن ثلاث مديريات غرب محافظة الجوف مناطق عسكرية

أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم الاثنين، مديريتي المطمة والزاهر والمناطق المتبقية من مديرية المتون غرب محافظة الجوف (شمال غرب اليمن)، مناطق عسكرية.

ودعا قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، السكان للانتقال إلى مناطق آمنة، حسبما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات الحكومية في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الوائلي إن على السكان الانتقال إلى مناطق آمنة، وإن الحوثيين وقوات صالح يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.

وأضاف «قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف تمضي خطوة خطوة وفي تقدم مستمر نحو النصر في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط انكسار المليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد».

وأشار إلى أنه تم تحرير عدة مواقع خلال اليومين الماضيين من أهمها موقع الأجاشر والمعو وعرق أبو داعر في جبهة الخب والشعف، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي الجماعة.