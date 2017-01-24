نجاة قائد عسكري من غارة خاطئة ودفاعات التحالف تعترض صواريخ بالستية شرق المندب

اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء الإثنين ثلاثة صواريخ بالستية، اطلقها الحوثيون وقوات صالح باتجاه منطقة كهبوب شرق المندب جنوب غرب اليمن .

وقال مصدر ميداني لـ "المصدر أونلاين" إن منظومة الدفاع الصاروخية "باتريوت" التابعة لقوات التحالف العربي،اعترضت ثلاثة صواريخ بالستية اطلقتها المليشيات على مناطق شرق المندب، من منصة صواريخ تابعة لهم في معسكر خالد بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

من جانب آخر قال مصدر عسكري لمراسل "المصدر أونلاين" إن غارة خاطئة لطيران التحالف استهدفت، مساء يوم الإثنين، موكب قائد لواء زايد العميد عبدالغني الصبيحي في منطقة كهبوب غرب محافظة لحج .

واكد المصدر سلامة العميد الصبيحي, وأن اثنين من الجنود المرافقين له "علي العريم الاغبري، و عبدالخالق عبدالغني سيف"، قتلا في القصف وأصيب آخرون.

