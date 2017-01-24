معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في الجهة الشرقية والجنوبية من مدينة المخا

قال مصدر ميداني في مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (جنوب غرب اليمن) اليوم الثلاثاء، إن معاركاً عنيفة ما تزال مستمرة في مفرق المدينة مع طريق تعز في الجهة الشرقية.

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن معاركاً بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى، تدور في الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن العشرات من قناصة الحوثيين يتمركزون في المباني السكنية عند مداخل المدينة.

وبحسب المصدر فإن حصار القوات الحكومية للحوثيين في وسط المدينة ما يزال مستمراً، وإن المدينة تُعد محررة عملياً.