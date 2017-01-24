شهود ومصدر: تجدد الاشتباكات العنيفة بين فصيلين في المقاومة وسط مدينة تعز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة في شارع جمال وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الثلاثاء، حسبما قال شهود عيان.

وأوضح الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات اندلعت ظهر اليوم بين مسلحين يتبعون غزوان المخلافي، وآخرين يتبعون القيادي السلفي أبو العباس، وإن ضحايا سقطوا في الحادث.

وكان مصدر في كتائب أبو العباس قال إن مسلحين يتبعون المخلافي خطفوا قيادي بارز للسلفيين من مستشفى التعاون الواقع في منطقة المسبح، وهو الشيخ رضوان كواتي قاضي اللجنة العدلية.

وبحسب المصادر، عقب واقعة الإختطاف تحركت مجاميع من كتائب أبو العباس إلى وسط المدينة، و اشتبكت مع عصابة غزوان، وسيطرت الكتائب على شارع جمال، وأغلقوا مدخل جنوبي تعز ( نقطة الهنجر ) في الضباب.

وقال مصدر مقرب من أبو العباس لـ" المصدر أونلاين" أن كتائب أبو العباس سيطرت على مبنى إدارة الأمن ومبان أخرى في شارع المرور جنوب غربي مدينة تعز منعا لتهريب صهيب شقيق غزوان المخلافي من سجن إدراة الأمن.

وكانت كتائب أبو العباس سلمت صهيب المخلافي قبل أسبوع إلى إدارة الأمن مقابل تسليم أخيه غزوان نفسه للشرطة، ولم ينفد الأخير إتفاق مع اللجنة الأمنية في المحافظة.

وبدأت المعارك قبل أسبوعين بين كتائب أبو العباس وعصابة غزوان واخيه صهيب الذين كانوا يسيطرون على مقوات ديلوكس ويفرضون جبايات على أصحاب المحلات التجارية وسط المدينة.