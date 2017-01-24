قتيل وجريحين باشتباكات بين حوثيين ومسلحين قبليين في منطقة المثلث شمال مدينة ذمار

اندلعت اشتباكات عنيفة بمنطقة المثلث شمال مدنية ذمار (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء، بين مسلحي جماعة الحوثيين واحد التجار بسبب خلاف على أراضي حسبما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر «المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات تطورت بعد خلافات بين عضو المجلس المحلي بمديرية يعر أمين اليعري الموالي لجماعة الحوثيين، وبين أحد التجار ويدعى عبود سلامة بحي المثلث.

وأوضح بأن الخلافات كانت على خلفية مخططات وأراضي.

وأدى ذلك لتحشيد كل طرف مجموعة من المسلحين، ومن ثم المواجهات المباشرة، وأدى ذلك إلى مقتل أحد رجال القبائل، وإصابة اثنين من المسلحين الحوثيين.