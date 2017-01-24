المعارك تتوسع شرق وجنوب مدينة المخا والتحالف يكّثف من غاراته على عدة مواقع

تصاعدت وتيرة المعارك العنيفة في الساعات الماضية اليوم الثلاثاء، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، جنوب وشرق مدينة المخا.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المواجهات توسعت قرب بوابة الميناء، فيما تقدمت مدرعات ودبابات التحالف باتجاه المجمع الحكومي شرقي المدينة، في ظل اشتداد القصف بين الطرفين.

يأتي تقدم القوات الحكومية اليوم بعد نزع الفرق الهندسية عشرات الألغام التي زرعها الحوثيون قرب المواقع الهامة على أطراف المدينة، وتمركز عدد من قناصتهم فوق مبان حكومية وسكنية.

بدورها، شددت مقاتلات وبوارج التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفها على مواقع الحوثيين في المحجر القديم والجديد والمجمع الحكومي ومعسكر القطاع الساحلي.