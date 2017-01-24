مقتل مدير مديرية بيحان الذي عيّنه الحوثيون في معارك ضد القوات الحكومية غرب شبوة

قُتل قيادي بارز في جماعة الحوثيين وقوات صالح اليوم الثلاثاء، بمعارك عنيفة ضد المقاومة والقوات الحكومية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القيادي الحوثي زبن الله دحنان الشريف والمشهور بـ«دحنان» والذي ينحدر من منطقة عسيلان، قُتل في المعارك التي دارت عند ساعات الصباح.

ويُعد الشريف من أبرز الشخصيات التي مهّدت للحوثيين وقوات صالح السيطرة على محافظة شبوة.

وبحسب المصدر «زبن الله أو ما يُسم دحنان، عنصر مؤثر في بقاء الحوثيين في بيحان، وعمل منذ سيطرة الحوثيين على شبوة بحشد مقاتلين للحوثيين، ونصبه الحوثيون مديراً لمديرية بيحان، وتعد عملية مقتله خسارة كبيرة للحوثيين».