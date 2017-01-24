نائب الرئيس يتفقد وحدات الجيش في جبهتي البقع وباقم بمحافظة صعدة

تفقد نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن صالح اليوم الثلاثاد جبهات القتال في مديريتي البقع وباقم بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وحسب وكالة الأنباء المينية سبأ فقد قام النائب بزيارة ميدانية للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني من انتصارات ساحقة في إطار جهود بسط سيطرة الدولة على كل أرجاء اليمن.

كان في استقباله لدى وصوله البقع ، قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله و المشرف على القوة في البقع العميد هاشم السيد و قائد لواء الفتح العقيد ياسر المعبري و أركان حرب لواء النخبة العقيد علي الكينعي و نائب قائد لواء المحضار علي أبوزيد و والقيادي في المقاومة الشعبية مصلح الأثله.

والتقى النائب محسن في مديرية البقع قيادة الوحدات والألوية العسكرية المرابطة هناك،

وأشاد بالبطولات التي يسطرها المقاتلون ضد ميليشيات الانقلاب وما حققوه من انتصارات ميدانية كبيرة، مثمناً الدور الأكبر لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدمته من دعم وإسناد في مختلف المجالات.

واستمع نائب الرئيس خلال اللقاء إلى احتياجات الوحدات العسكرية المتمركزة في البقع .. مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بتوفير ما يلزم للتقدم العسكري والاهتمام بالشهداء وأسر الجرحى والمصابين.

وشدد على مضاعفة الجهود والصبر والتضحية حتى يتحقق حلم اليمنيين باستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الذي يضمن عيشا كريماً لكل اليمنيين ومساواة في الحقوق والواجبات.

وحسب وكالة الأنباء الحكومية فقد انتقل نائب رئيس الجمهورية عقب ذلك لزيارة المقاتلين في جبهة علب بمديرية باقم بمحافظة صعدة.. معبراً عن شكره وتقديره لبطولات أبناء الجيش وتضحياتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري في وجه من تمرد على الدولة وانقلب على الشرعية والتف على مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية وخرج عن إجماع اليمنيين.

وتفقد نائب الرئيس المقاتلين الأبطال في الخطوط الأمامية في منطقة مندبه بباقم ومنفذ علب الحدودي ومختلف المواقع العسكرية.

وأشار في كلمة ألقاها على أبطال الجيش إلى أن هذه البطولات التي دفعها اليمنيون كانت حاجز صد أمام محاولات التمدد الفارسي الإيراني التخريبي وأمام أحلام العودة باليمنيين إلى ما قبل ثورتي ال26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر المجيدتين.

وكان في استقبال نائب رئيس الجمهورية خلال زيارته لباقم وكيل اول محافظة صعدة قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد يوسف دهباش وقيادات وضباط اللواء، واستمع منهم إلى المستجدات الميدانية والجهود المبذولة في إطار التقدم الميداني وبسطة سلطة الدولة على محافظة صعدة التي اتخذ المتمردون الحوثيون منها مقرا رئيسيا لإرهابهم وارتكبوا فيها الجرائم المختلفة بحق أبنائها.

وأشاد الفريق محسن بما حققته قيادة الجيش في جبهتي البقع وباقم بمحافظة صعدة وبدعم أخوي صادق من دول التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة، مشدداً على مضاعفة الجهود وتوحيدها والصبر وتوحيد الصفوف لما فيه مصلحة وأمن واستقرار اليمن واليمنيين وعودة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.