التحالف يشن أكثر من 30 غارة جوية على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية

أفادت مصادر محلية وميدانية وشهود عيان اليوم الثلاثاء، إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت أكثر من 30 غارة جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح، في أربع محافظات.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين"، إن أكثر من ست غارات استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح في مناطق بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن).

وأوضح إن الغارات استهدفت مناطق المثلث والحصامة والملاحيظ بمديرية شدا، وأدى ذلك إلى تدمير أسلحة وآليات حربية؛ فضلا عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهة تدور اشتبكات متواصلة منذ أمس الاثنين؛ بين الحوثين والجيس السعودي في منطقه الخوبة الحدودية مع نجران.

وفي مدينة الحديدة (غربي البلاد)؛ قصفت المقاتلات الحربية بأربع غارات؛ مواقع للحوثيين بمعسكر الحرس في كيلوا 16 شرق المدينة، ومعسكر الجبانة التابع للدفاع الجوي.

وفي السياق، شنت مقاتلات التحالف أربع غارات على مواقع الحوثيين بجبهة المخدرة غرب مدينة مارب.

كما قصفت المقاتلات بسبع غارات متتابعة ظهر اليوم مخزنا للأسلحة في معسكر الاحتياط (السواد) جنوب العاصمة صنعاء، حسبما ذكر شهود عيان يقطنون بالقرب من القاعدة العسكرية.

واضافوا ان الانفجارات وتطاير القذائف استمر ساعة ونصف.