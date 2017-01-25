فجر مسلحون يتبعون القيادي في المقاومة الشعبية أبو العباس مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة تعز جنوب غرب اليمن منتصف ليل الثلاثاء.

وأكد الناطق باسم محور تعز العسكري العقيد منصور الحساني في تصريح لوسائل الإعلام أن مجاميع مسلحة تابعة لكتيبة عادل عبده فارع (أبو العباس) قامت بتفجير مبنى فرع جهاز الأمن السياسي في المدينة.

وحسب الناطق العسكري فإن هذه العملية جاءت بعد ساعات من توقيع (أبو العباس) على اتفاق يقضي بتسليم مبنى الأمن السياسي للواء ٣٥ مدرع.

وكانت لجنة برئاسة عبدالله نعمان أمين عام التنظيم الناصري تم تكليفها من الرئيس هادي لإنهاء النزاع الذي شهدته المدينة خلال الأيام الماضية بين فصيلين محسوبين على المقاومة الشعبية، وقضى الإتفاق أيضاً بإلزام (أبو العباس) بتسليم قلعة القاهرة إلى اللواء ٣٥ مدرع وتسليم الإدارة العامة لللشرطة وإدارة البحث الجنائي لمدير شرطة تعز وإعادة السلاح والعتاد الذي استولى عليه مسلحو أبو العباس أثناء مداهمتهم للمقار الأمنية صباح الثلاثاء.

وبعد ساعات من الإتفاق الذي وقع عليه (أبو العباس) ومسؤولون في السلطة المحلية وقيادات في المقاومة فوجئ السكان بتفجير مبنى جهاز الأمن السياسي الذي كان قد تم إحراقه عقب مداهمته من قبل مسلحي (أبو العباس) صباح الثلاثاء.

ويقود (أبو العباس) مجاميع مسلحة تنتمي للتيار السلفي وتعد واحدة من الفصائل المحسوبة على المقاومة الشعبية ويتمركزون في الجهة الشرقية من المدينة إلا أن صراعات خاضتها جماعة (أبو العباس) مؤخراً مع مسلحين يقودهم فتى صغير السن يدعى (غزوان المخلافي) وتركزت معظم الصراعات حول النفوذ في وسط المدينة والسيطرة على سوق القات وحول من يتولى الجباية من المحلات التجارية الواقعة في ذات النطاق الجغرافي.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال المدينة محاطة بمليشيات الحوثي وقوات صالح من عدة اتجاهات وتتعرض لقصف شبه يومي.