مسلحون حوثيون ينهبون شحنة إغاثة متوجهة إلى البيضاء مقدمة من برنامج الغذاء العالمي

أقدم مسلحون يتبعون مليشيات الحوثي على نهب شحنة إغاثة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمتضررين من الحرب في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وحسب مصادر محلية"للمصدر أونلاين" فقد أوقف المسلحون الحوثيون مساء أمس الأول الإثنين ثلاث شاحنات محملة بالمواد الإغاثية كانت في طريقها إلى المتضررين من الحرب في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، واستولوا على الشحنة ونقلوها إلى أحد المخازن التابعة لهم.

وقال مصدر إغاثي إن الشحنة كان من المقرر أن توزع على ٢٨٠٠ أسرة متضررة وتتضمن مواد غذائية ضرورية قدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن مليشيات الحوثي سبق وأن صادرت عدداً من الشحنات الإغاثية المقدمة من منظمات دولية لصالح المتضررين من الحرب في أكثر من محافظة.