القوات الحكومية والمقاومة تصدان هجوما للحوثيين في جبل دوة بمديرية نهم شرق صنعاء

جنود من القوات الحكومية على قمة جبل دُوة

صدت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء، هجوما للحوثيين والقوات الموالية لصالح على جبل دوة في مديرية نهم (شمال شرق العاصمة صنعاء).

وقال مراسل "المصدر أونلاين"، إن المعارك اندلعت فجر اليوم اثر الهجوم، حيث حاول الحوثيين استعادة الجبل الذي سيطرت عليه القوات الحكومية في سابق من الأسبوع الماضي.

وأضاف نقلا عن مصدر ميداني، ان القوات الحكومية أجبرت الحوثيين على التراجع الى مواقعهم السابقة.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية عدة غارات على مواقع الحوثيين في نقيل ضبوعة في ميمنة مديرية نهم.