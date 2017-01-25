المخا.. القوات الحكومية تسيطر على منطقة المحجر وتحكم حصارها على الحوثيين وسط المدينة

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء، على منطقة المحجر القديم شرق مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" إن هجوما واسعا شنته القوات الحكومية في المنطقة الشرقية مساء الليلة الماضية، وخاضت معارك معاركا عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.

واضاف ان العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت على قاعدة الدفاع الجوي العسكرية بالقرب من جبل النار.

وبحسب المصدر الميداني فان القوات الحكومية تتقدم نحو المناطق الشمالية للمدينة، من اجل اطباق الحصار على الحوثيين وسط المدينة.

