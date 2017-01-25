القوات الحكومية تقصف مواقع الحوثيين وسط المخا ومعارك عنيفة تدور شرق وشمال المدينة

قال مصدر ميداني إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية؛ كثفت من قصفها على مواقع الحوثيين وقوات صالح وسط مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن).

وأفاد المصدر لـ"المصدر أونلاين،" إن معاركا دارت بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة شرقي المدينة، فيما طال قصف مدفعي ميناء المخا ومعسكر القطاع الساحلي غربي المدينة.

وتواصل الفرق الهندسية من القوات الحكومية، نزع الألغام من الطرقات المؤدية إلى ميناء المخا غربا، والمجمع الحكومي شرقا.

وكانت القوات الحكومية قد دفعت بتعزيزات جديدة جنوب وشرق المدينة؛ بغية اقتحام المدينة الاستراتيجية.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية؛ خمس غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح غرب وشمال المخا.

