مسلحون قبليون يقطعون طريقا عاما لمطالبة سلطات حضرموت بالافراج عن اثنين من المحتجزين

قال سكان محليون في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، إن مسلحين قبليين أغلقوا الطريق الرابط بين مدينة عتق مركز المحافظة ومنفذ الوديعة الحدودي، مما تسبب بقطع كهرباء المحافظة، اليوم الأربعاء.

وذكر السكان لـ"المصدر أونلاين"، إن المسلحين الذين ينتمون لقبيلة النسيين، قطعوا الطريق الدولي في منطقة عياد أمس الثلاثاء، وإن القطاع ما يزال مستمرا حتى اللحظة.

ويطالب المسلحون السلطات في محافظة حضرموت اطلاق اثنين من المخفيين قسريا، الذين ينتمون للقبيلة، وهم محتجزون في سجون مدينة المكلا، منذ سيطرت قوات النخبة على المدينة في أبريل من العام الماضي.

وقال مصدر في محافظة شبوة، إن المحافظة تعيش ظلاما منذ يوم أمس بسبب عدم وصول شاحنات المحروقات لمحطة كهرباء المحافظة القادمة من مارب بسبب القطاع القبلي.

يشار إلى أن قبيلة النسيين، قطعت في مطلع شهر يناير من هذا العام؛ الطريق العام، وبعد تدخل المحافظ ووجاهات قبلية؛ تم الاتفاق على رفع القطاع وتشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة للمطالبة بالكشف عن مصير أبناء القبيلة في فترة لا تتجاوز 15 يوما من رفع القطاع.

*الصورة من الارشيف لمسلحون قبليون