العثور على جثتي مدنيين في إب ووفاة سجين في مركزي إب بسبب امتناع الحوثيين عن اسعافه

عثر الأهالي في محافظة إب (وسط اليمن) اليوم الأربعاء، على أجزاء من جسد امرأة، قتلت بأحد الملاعب قرب ملعب الشعب بمديرية الظهار.

وبحسب الأهالي فإن أجزاء كثيرة من جسد المرأة لم يعثر عليها، ولم تعرف هويتها بعد.

وفي حادث آخر، عثر على جثة شاب فارق الحياة، في المدينة، ويعتقد أنه تعرض لحادث مروري وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمديرية المشنة.

وفي السياق؛ قال مصدر أمني إن أحد نزلاء السجن المركزي في مدينة إب؛ توفي بسبب تردي حالته الصحية وامتناع إدارة السجن عن اسعافه.

والسجين هو علي مهيوب، بحسب المصدر الأمني.