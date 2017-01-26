القوات الحكومية تحرر مقر اللواء 170 شرق المخا وتهاجم المليشيات في الوازعية

تمكنت القوات الحكومية اليوم من السيطرة على مقر اللواء 170 دفاع جوي شرقي مدينة المخا غرب تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن القوات الحكومية سيطرت على مقر اللواء 170 دفاع جوي، واغتمنت أسلحة وذخائر المليشيات، منها، صواريخ حرارية، وصواريخ متوسطة المدى، وأسلحة متوسطة وخفيفة.

وبحسب المصدر، نصبت القوات الحكومية نقطة في خط جبل النار، كما واصلت دبابات الجيش الوطني التقدم باتجاه المجمع الحكومي شرقي مدينة المخا بالتزامن مع التقدم في اتجاه معسكر خالد بن الوليد.

بدوره، شنت مقاتلات التحالف اليوم سبع غارات على مواقع مليشيات الحوثي وصالح شرق وجنوب مدينة المخا، ومعسكر خالد في مديرية موزع. في ذات الاتحاه، شددت القوات الحكومية صباح اليوم هجومها على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في مركز مديرية الوازعية غربي تعز.

وطبقا للمصدر، كثف الجيش الوطني هجومه على مواقع المليشيات في جبل الصيبارة والشقيراء مركز مديرية الوازعية بعد قصف طيران التحالف بأربع غارات على تلك المواقع.

