استقالات جماعية في جامعة ذمار إثر خلاف مع رئاستها المعينة من سلطات الإنقلاب

شهدت جامعة ذمار استقالات جماعية اليوم الخميس إثر خلافات إدارية بين أكاديميين ورئاسة الجامعة المعينة من سلطات جماعة الحوثيين وصالح.

وحسب مصادر أكاديمية لـ"المصدر أونلاين" فقد استقال اليوم الخميس كل من الدكتور محمد الحيفي عميد كلية الهندسة، و الدكتور الجرموزي رئيس القسم المدني بكلية الهندسة، و الدكتور الذمراني أمين عام كلية الهندسة بجامعة ذمار بسبب خلافات حاده مع رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات وصفت بالحاده حدثت بين رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري وبين عدد من عمداء ورؤساء أقسام بكلية الهندسة المدنية والمعمارية، ما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم من مواقعهم في عمادة الكلية.

وتسود جامعة ذمار حالة من التذمر والسخط بين الأكاديميين جراء الفساد والمحسوبية وتزوير الوثائق بطريقة لم تشهدها الجامعة من قبل.

