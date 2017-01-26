اشتداد المواجهات في الساحل الغربي وغارات مكثفة على مواقع مليشيات الحوثي وصالح بين ذوباب والوازعية

قصف طيران التحالف العربي اليوم الخميس مواقع مليشيات الحوثي وقوات صالح، في المناطق الفاصلة بين مديريتي ذوباب والوازعية، غربي محافظة تعز "جنوب غرب اليمن" بأكثر من 45 غارة جوية.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من أربعين غارة نهار اليوم على مواقع لا تزال المليشيات تتمركز فيها أطراف جبال العمري شرقي ذوباب المتصلة بمديرية الوازعية.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات المستهدفة من قبل الطيران، وتمكنوا من استعادة عدة مواقع، واعتبر المصدر تحرير تلك المواقع ضرورة لتأمين تحرك القوات بين ذوباب والمخا.

وكانت القوات الحكومية اتجهت غربا نحو المخا، وأجلت تحرير جبال شرقي مديرية ذوباب على حدود الوازعية نتيجة كثرة الألغام المزورعة من قبل مليشيات الحوثي وصالح في تلك المناطق.

من جهة ثانية، اشتدت المواجهات والقصف المدفعي المتبادل مساء اليوم بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح قرب الشقيراء مركز مديرية الوازعية غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية لـ" المصدر أونلاين" إن القوات الحكومية استكملت حصارها على مواقع المليشيات في جبل الصيبارة الإستراتيجي المشرف على مركز مديرية الوازعية.

كما أشتد القصف المدفعي المتبادل خلال الساعات الماضية بين مواقع المليشيات في الشقيراء ومواقع القوات الحكومية جنوب منطقة المشاولة.

وفي ذات الاتجاه، شنت مقاتلات التحالف مساء اليوم خمس غارات على مواقع المليشيات في جبل الشبكة وسط الوازعية، أسفرت عن تدمير مدفع ومقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيات الحوثي وصالح.

وبحسب المصادر، أسفرت معارك الوازعية عن مقتل العقيد في القوات الحكومية أحمد سيف المشولي متأثراً بإصابته في انفجار لغم جوار جبل الصيبارة، كما أصيب "صبري محمد قائد الاغبري، عبدالرزاق دغسان الاغبري، مازن الجعدي الاغبري".

في المقابل، قتل 5 وأصيب 12 آخرون من عناصر مليشيات الحوثي وصالح خلال المواجهات إثر استهداف مواقعهم وسط الوازعية من قبل طيران التحالف العربي.