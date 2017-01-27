دفاعات الجيش السعودي تعترض باليستياً أطلقه الحوثيون على مدينة نجران السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه المسلحون الحوثيون وقوات صالح على مدينة نجران السعودية.

ونقلت الوكالة عن بيان قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إنه «تم اعتراض الصاروخ وتدميره في السماء بدون أي أضرار»، وأضافت «وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ».

وكان الحوثيون قد أوقفوا عمليات إطلاق الصواريخ تجاه المدن السعودية منذ نحو شهرين، واقتصرت عمليات الإطلاق على مواقع القوات الحكومية في مارب (شرق اليمن) وذوباب (جنوب غرب) خلال الأيام الماضية.