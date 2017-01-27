الحوثي يحث أنصاره على رفد الجبهات بالمقاتلين ويقول إن الحرب «توجيهات إلهية»

حث قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي أنصاره على تعزيز الجماعة المسلحة بالمقاتلين، بعد الهزائم الأخيرة التي تلقتها الجماعة وحليفها من قوات صالح في الساحل الغربي لجنوب اليمن.

وجاء حديث الحوثي في محاضرة له تحت عنوان «التعبئة العامة» نقلتها وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة لسيطرة مسلحيه، وقال إن معارك مسلحيه تأتي في سياق توجيهات إلهية، وإن الحرب ضرورة حتمية.

وأضاف «حينما نتحرك لمواجهة هذا العدوان، نتحرك بحسن نية، بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى ووفق توجيهاته».

وكان الحوثيون قد أجبروا المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم على تنفيذ وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، وطالبوا المدنيين بـ«رفد الجبهات بالمقاتلين الذين سطروا أروع الانتصارات في ذوباب والمخا وجبهة الجبهات، على الحدود».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقدم القوات الحكومية في المخا وساحل اليمن الغربي، ومديرية نهم.