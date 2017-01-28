بعد يوم من تفجير 6 منازل بذات القرية.. الحوثيون يفجرون منزلين غرب محافظة إب

بقايا منازل لمدنيين في قرية الدهيمية بحزم العدين قامت مليشيات الحوثي بتفجيرها يومي الخميس والجمعة 26,27/1/2017

فجر المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح اليوم الجمعة، منزلين بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب (وسط اليمن)، بعد يوم من تفجير ستة منازل في المنطقة.

وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، بأن التفجير استهدف منزل اثنين من المواطنين بقرية الدهيمية بعزلة الأسلوم، ويعودان لملكية مختار صادق مرشد ومحمد عبدالله علي.

وبحسب المصدر فإن المسلحين الحوثيين يهددون بتفجير منازل مواطنين آخرين بالقرية. ومنعوا الأهالي من العودة لمنازلهم، التي يتمركزون فيها.

وتأتي هذه التفجيرات للمنازل بعد يوم واحد من تفجير الحوثيين لستة منازل بذات القرية، منها ثلاثة منازل فجرت بشكل كلي و3 بشكل جزئي.