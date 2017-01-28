مقتل قيادي ميداني للحوثيين وإصابة آخرين باشتباكات متبادلة بين عناصر الجماعة في إب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من طرفي جماعة الحوثيين الليلة الماضية، في مديرية المخادر شمال مدينة إب (وسط اليمن)، حسبما قال مصدر محلي في المنطقة.

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات دارت بسوق الليل في ساعة متأخرة، بينما تزال أسبابها غامضة حتى اللحظة.

وقال إن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا في تلك الاشتباكات من بينهم قيادي حوثي يُدعى ماهر الخولاني.

ومن المرجح أن سبب المواجهات يعود إلى خلافات بسبب جباية الأموال من السوق المركزي في المنطقة، حيث شهدت مدينة إب حوادث مماثلة خلال الأيام الماضية.