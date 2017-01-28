الحوثيون يجبرون الصيادين في محافظة الحديدة على تهريب الممنوعات والسلاح

قال مسؤولون يمنيون في الحراك التهامي إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، يجبرون الصيادين في سواحل البحر الأحمر، على تهريب الأسلحة والممنوعات، تحت تهديد السلاح.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المسؤولين قولهم، إن برلمانيين وأعضاء مجلس محلي في مديرية الخوخة، أجبروا جميع الصيادين على تهريب الأسلحة بهدف التمويه، لبحرية التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضافوا إن الحوثيين يفخخون مرافئ الصيد للمناطق التي رفض فيها الصيادون توجيهاتهم.

وقال القيادي في الحراك التهامي بالحديدة أيمن جرمش، إن أغلبية المناطق التي حدثت فيها مجاعة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، كانت بفعل تفخيخ الميليشيات لمرافئ الصيد ومنعهم من مزاولة أعمالهم في البحر.