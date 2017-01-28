القوات الحكومية تعلن عن تقدم عسكري لها في مقبنة غرب تعز ومقتل 13 حوثياً

استعادت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين وحلفاءهم من قوات صالح، مساء أمس الجمعة، في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري - في بيان تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه - إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة أحرزت تقدماً في مقبنة وتمكنت خلالها من تحرير جبل البرادة».

وأضاف إن عملية السيطرة جاءت بعد هجوم مزدوج للقوات الحكومية من منطقة الكدحة والوازعية، وسيطرت على مواقع مطلة على مفرق الوازعية.

ولقت إلى إن 13 مسلحاً من جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، قُتلوا في المعارك، وأُصيب آخرين، فضلاً عن إصابة 5 من عناصر القوات الحكومية.