اجتماع لقادة الألوية والمعسكرات في تعز يقر إلغاء مسميات الفصائل والشعارات

أقر اجتماع لقادة الألوية العسكرية والمسؤولين الأمنيين في مدينة تعز (وسط اليمن) اليوم السبت، على إلغاء مسميات الفصائل والشعارات وألوان العربات (الأطقم)، وانضواء فصائل المقاومة تحت الألوية العسكرية في المحافظة.

كما أقر الاجتماع - حسب بيان صحفي لقيادة محور تعز العسكري حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - بتسليم صهيب المخلافي إلى عمليات المحور وإحالته للجنة الأمنية، بالتنسيق مع اللجنة التي يقودها أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان.

والمخلافي هو من المتهمين بالسيطرة على سوق ديلوكس وسط مدينة تعز، كما يتهمه آخرون بارتكابه لأعمال تقطع ونهب، فضلاً على أن المسلحين الذين يقودهم متهمين بقتل مدنيين اثنين.

وبحث الاجتماع برئاسة قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل، الجانب الأمني في مدينة ومحافظة تعز، بعد أيام من اشتباكات بين فصيلين من المقاومة، راح فيها قتلى وجرحى.

وشدد «على ضرورة توحيد الجهود وتنميتها من أجل التخلص من المليشيات الانقلابية والمشروع الإيراني الذي يستهدف بلدنا».