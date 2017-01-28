الرئيس يلغي قرارات مجلس النواب التي صدرت عن الانقلابيين وينقل مقر المجلس إلى عدن

ألغى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت، القرارات التي أصدرها مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح، ونقل مقره من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

وبحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، فإن قرار رئيس الجمهورية ينص على إلغاء قرارات المجلس التي جرت خلال الأشهر الماضية، من بينها تشكيل حكومة.

نص القرار:

قرار رئيس الجمهورية رقم (18) لسنة 2017م بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب .



رئيس الجمهورية :



بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بـ :



1 ـ عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب .



2 ـ قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني .



3 ـ قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني .



واستنادا لحق رئيس الجمهورية



" قرر "



مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الاخرى الممثلة في مجلس النواب .



مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي اثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات .



مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه .



صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 / ربيع ثاني / 1438 ه الموافق 28 / يناير / 2017 م .

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

كما صدر قرار الرئيس القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن .

فيما يلي نصه :



قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2017م بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء.

رئيس الجمهورية :



بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح .



" قرر "

مادة (1): يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن.



مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار .



مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 / ربيع ثاني / 1438هـ الموافق 28 / يناير / 2017 م .

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية