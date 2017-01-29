مقاتلات التحالف تشن غارات على مسلحي الإنقلاب في الحديدة وصرواح والأباتشي يحلق في البيضاء

قال شهود عيان لـ"المصدر أونلاين" Nن طيران التحالف استهدف مساء السبت تجمعاً للحوثيين وقوات صالح في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وأفاد الشهود أن الغارات استهدفت "حاجز التفتيش" في المدخل الجنوبي للمدينة "الدوار الكبير"، وان عدداً كبيراً من المسلحين سقطوا في القصف، وجثثهم لا تزال مرمية على الطريق حتى وقت نشر الخبر.

إلى ذلك قال مصدر ميداني إن مقاتلات شنت عشر غارات على مواقع متفرقة للمسلحين الحوثيين وقوات صالح في مدينة صرواح غربي محافظة مارب، ودمرت عربتين "طقمين" محملين بالمسلحين كانا في طريقها للمليشيات.

وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، حلقت مساء السبت بكثافة في سماء عدة مديريات دون أن تشن أي غارات.

واضافت المصادر لـ"المصدر أونلاين" أن طائرات الاباتشي حلقت فوق مديريات السوادية وردمان ونعمان وناطع وأطراف مدينة البيضاء .

وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الاولى التي يحلق فيها طيران الأباتشي في سماء المحافظة منذ تحرير العاصمة المؤقته عدن من مليشيات الحوثي وصالح منتصف 2015مـ .

