نفى أي علاقة له بأطراف الصراع.. إصلاح تعز: الأحداث التي شهدتها المدينة تخدم الإنقلابيين

نفى حزب الإصلاح في تعز علاقته بالأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً وقال إنها تخدم الإنقلابيين.

وفي بلاغ صادر عن حزب الإصلاح مساء السبت عبر عن إدانته للأحداث التي شهدتها المدينة وقال إنها "تخدم العدو"، وعبد عن أسفه للزج باسمه في صراع نشب بين مسلحين في المدينة، مشيداً بدور الرئيس هادي في المبادرة إلى حلها وإيقاف تداعياتها.

نص البلاغ:

بلاغ صادر عن التجمع اليمني للإصلاح في تعز:

تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز ؛ الأحداث المؤسفة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة تعز ، و التي عبر الإصلاح عن موقفه منها ضمن بيان أحزاب اللقاء المشترك ، الذي هو عضو فيه، وهي الأحداث التي بادر الأخ الرئيس لإيقاف تداعياتها و العمل على حلها.

وتعزيزا لذلك الموقف المندد بتلك الممارسات ، فإن التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة، يؤكد أنه ليس لأي من الطرفين المتنازعين أدنى صلة به.

ويأسف الإصلاح من بعض التناولات التي تزج باسمه في تلك الأحداث التي يدينها جملة و تفصيلا . لأنها تخدم العدو مجانا، و تحقق له ما عجز عنه ، و تشوه الوجه المشرق للمواقف البطولية لأبناء المحافظة بتلك الأعمال غير المسؤولة.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

السبت 28 يناير 2017م.