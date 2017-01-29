إنزال جوي لقوات أمريكية في محافظة البيضاء ومقتل القيادي في القاعدة «الذهب»

قال مصدر محلي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الأحد، إن قوات أمريكية نفذت عملية إنزال مظلي على قرية يكلا في مديرية قيفة، وهاجمت منزل قيادي في تنظيم القاعدة.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، بأن العملية أسفرت عن مقتل عبدالرؤوف الذهب، بالإضافة إلى آخرين.

وأوضح إن عدد من مروحيات الأباتشي هاجمت القرية، وبدأت بإنزال العشرات من الجنود بمظلاتهم، وبدأت المعارك بينهم ومسلحي تنظيم القاعدة، واستمرت قرابة ساعة.

وأضاف بأن المقاتلات كانت قد أطلقت عدد من الصواريخ على مدرسة وسجن تابع لتنظيم القاعدة.

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