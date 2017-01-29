مصدر يروي لـ«المصدر أونلاين» تفاصيل عملية الإنزال الجوي للقوات الأمريكية في البيضاء

روى مصدر في قرية يكلا بمديرية قيفة في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، تفاصيل عملية الإنزال الجوي الأمريكي، التي أدت إلى مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب بالإضافة إلى مسلحين آخرين.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن العشرات من مروحيات الأباتشي وطائرات بدون طيار (درونز) حلقت على القرية عند الساعة الثانية فجر اليوم.

وأضاف بأن المروحيات بدأت بقصف مواقع يتمركز فيها مسلحو تنظيم القاعدة بالصواريخ، وهي المدرسة والمسجد والمستوصف والسجن، وهي المواقع التي كان يتواجد فيها مسلحو القاعدة.

وتابع «عقب ذلك بدأت المروحيات تنزل الجنود بالمظلات في القرية، وعقب دقائق كانوا يهاجمون منزل عبدالرؤوف الذهب، ودارت معارك عنيفة بين الطرفين، ودوت انفجارات».

وبحسب المصدر فإن المقاتلات الحربية كانت تقصف بالرشاشات الحرارية منزل الذهب، ومواقع مفترضه لعناصر التنظيم.

وقال «كانت العملية خاطفة، بعدها عاد الجنود إلى مقاتلاتهم، وانتهت المعارك».

وأضاف بأن العملية العسكرية أدت إلى مقتل عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان، بالإضافة إلى 40 شخصاً أغلبهم مسلحين من تنظيم القاعدة، ومن بينهم 6 نساء وثلاثة أطفال.

وذكر بأن قتلى وجرحى أمريكيين سقطوا في الاشتباكات العنيفة، وشوهد جنوداً أمريكيين يحملون جثث إلى المروحيات، لكن المصدر لم يشر إلى حصيلة محددة.

وتحدث المصدر إلى أن العشرات أُصيبوا بجراح مختلفة، في الهجوم العنيف الذي شنته أكثر من 30 مقاتلة حربية، حسبما أفاد لـ«المصدر أونلاين»، وإن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وهذه هي العملية الأولى من نوعها، بعد أيام من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الذهب بحسب المصدر يتزعم قيادة المقاومة الشعبية في حربها ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق في قيفة بمحافظة البيضاء، منذ مطلع العام 2015.

وكانت مقاتلات الأباتشي وطائرات أمريكية بدون طيار، قد حلّقت بكثافة على مديريات في المحافظة طوال الليلة الماضية، لكنها لم تشن أي غارات جوية.

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