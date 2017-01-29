السفارة اليمنية في واشنطن تحذر اليمنيين من مغادرة أراضي الولايات المتحدة

حذر السفارة اليمني في واشنطن اليوم الأحد، رعاياها في الولايات المتحدة من مغادرة البلاد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر مواطني عدة دول إلى بلاده من بينها اليمن.

وقال بيان للسفارة اليمنية في واشنطن، «تابعتم للأسف قرار إيقاف السفر إلى أمريكا لمواطني سبع دول من بينها بلادنا، مع إيقاف جميع التأشيرات السياحية والعلاجية باستثناء التأشيرات الدبلوماسية».

وأضاف «على إثر ذلك ننصح بعدم السفر خارج أمريكا للمتواجدين فيها حتى يتم استيضاح التفاصيل».

وقال بيان السفارة «نرجو التواصل مع الشؤون القنصلية بالسفارة في حال وجود أية حالات عالقة في المطارات الأمريكية».

وكان الرئيس الأمريكي قد منع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا أو اليمن لمدة 90 يوما على الأقل.