نجاة مسؤول محلي في حضرموت من محاولة اغتيال نفذها مسلحون ينتمون للقاعدة

نجا مسؤول محلي في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) اليوم الأحد، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في منطقة تريس بمديرية سيئون وسط المحافظة.

وقال وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن عناصر تنظيم القاعدة هم من يقفون خلف عملية اغتياله، برفقة مرافقيه اثناء توجههم للعمل.

وأوضح «تعرضنا لمحاوله اغتيال فاشله من قبل عناصر الشر، واُستهدف موكبنا في منطقة تريس بمديريه سيئون بلغم ارضي وإطلاق رصاص كثيف ولكن...حمايتنا قاموا بالرد».

وأشار إلى ان الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.