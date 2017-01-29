مسؤول عسكري في شبوة يسيطر على مبنى الأمن مع مسلحين ويطالب بمنحه بعثة دراسية

قال مصدر حكومي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، إن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في مديرية الأمن، اقتحم مع مسلحين موالين له مبنى إدارة الأمن المؤقت في مدينة عتق، مركز المحافظة، وسيطر عليه.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن مدير التموين العسكري، والذي أُقيل من منصبه مؤخراً، احتل مبنى إدارة الأمن مع العشرات من المسلحين، في الوقت الذي تصاعد التوتر في المدينة.

وأوضح «نشب خلافا بين مدير أمن شبوة عوض الدحبول، ومدير التموين بعد إقالته، والأخير أحتل مبنى إدارة الأمن».

وأضاف بأن مدير التموين يطالب السلطات المحلية في المحافظة، منحه بعثة للدراسة العسكرية في الخارج، وصرف رتب ملازم أول للمسلحين ممن اقتحموا المبنى معه.

وقال المصدر إن السلطات ترفض تلك المطالب حتى اللحظة.