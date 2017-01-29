هادي يلتقي بالمعتصمين في مصفاة عدن ويقول «الاعتصامات لا تخدم الموظف أو المواطن»

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، ان اعتصامات موظفي مصفاة عدن عقاب للمواطنين، ولا تخدم الموظف، في أعقاب اعتصامات للموظفين للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وقال هادي خلال زيارته للمصفاة في العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، «إن الاعتصامات في المواقع الحيوية مثل مصفاة عدن ليست الا عقاب جماعي للمواطنين ولا تخدم الموظف أو المواطن، بقدر ما تخلق معاناة لحياة المواطن البسيط في شل خدماته الضرورية المرتبطة بعمل المصفاة».

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن هادي التقى بعمال وموظفي المصفاة للوقوف على تداعيات اعتصامهم.

ووجه «رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة الوفاء بالتزاماتها للمصفاة وحل مشاكل الموظفين وايلائها الرعاية الكاملة، وثمن فخامته جهود موظفي المصفاة في استمرار العمل بمختلف الظروف والذين لا يقل دورهم عن الابطال في الجبهات».