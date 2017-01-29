تصاعد وتيرة المعارك في المخا ومقاتلات التحالف تشن نحو 10 غارات على مواقع الحوثيين

تصاعدت وتيرة المعارك اليوم بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح منم جهة أخرى، اليوم الأحد، في المناطق الشرقية والجنوبية لمدنية المخا غرب تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن معارك عنيفة تدور في حي الحالي وقرب المجمع الحكومي شرقي المخا، بالتوازي مع اشتباكات مباشرة في حارة السويس جنوب المدينة.

ويتمركز العشرات من قناصة الحوثيين في المباني وداخل المجمع الحكومي، وعلى الخط الرئيسي المؤدي إلى فندق الرشيد وسط المدينة.

وفي المقابل، يقصف الحوثيون بالرشاشات فرق نزع الألغام أطراف حي السويس والطريق العام في محاولة لمنع تقدم مدرعات ودبابات القوات الحكومية إلى ميناء المدينة.

ومن جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية صباح اليوم أكثر من 10 غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح شمال مدنية المخا، ومنطقة الهاملي والنجيبات في مديرية موزع.