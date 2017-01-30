في أول رد رسمي على العملية الأمريكية في رداع.. سفير اليمن في بريطانيا: ما حدث إرهاب بكل المقاييس

وصف السفير اليمني في بريطاني العملية التي قامت بها القوات الأمريكية في رداع يوم الأحد بالإرهاب.



وفِي أول رد يمني رسمي قال السفير اليمني في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان إنه لا شيء يبرر للإدارة الامريكية ان تتدخل بمثل تلك الفضاضة في اليمن كما حدث في رداع "في تلك القرية النائية لتقتل الناس بالجملة وعلى ذلك النحو الذي لا يعبر سوى عن طيش القوة التي تعتقد انها فوق القانون الدولي وفوق قواعد الاشتباك الدولية المنظمة لتعاون الدول في مكافحة الاٍرهاب على أسس لا تجعل من مكافحته هو الاخر ارهاباً بكل المقاييس" .

وأضاف ياسين في تغريدة نشرها على صفحته في الفيس بوك: "الله يجازي الزمن الذي جعل اليمن ملطشة لهذه القوى الغاشمة ارهاب وارهاب مضاد وقرارات مرتجلة وقبلها تلك القوة الغبية التي أغرقت اليمن في هذه المأساة بعد ان كان قد وضع قدمه على طريق المستقبل".



وكانت وحدات من الجيش الامريكي، نفذت، صباح الأحد 29 يناير 2017 ، عملية انزال جوي في منطقة "يكلا" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وقتلت مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة ومدنيين بينهم نساء وأطفال.

